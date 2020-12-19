مصر وبريطانيا وغريفيث يرحبون بتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت مصر وبريطانيا والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.



وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض.

وأضاف في بيان على صفحة الوزارة في فيسبوك، أن ذلك يأتي "في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية".

وثمّن المتحدث المصري جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية وفق سكاي نيوز.

وأشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

من جانيه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على حساب الوزارة في تويتر: "بفضل جهود السعودية تم اليوم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة".

وأضاف أن "هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة".

بدوره، هنأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجميع الأطراف المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، بما يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

كما هنأ غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر، المملكة العربية السعودية بنجاح جهودها للوساطة في هذا الصدد، متمنيا النجاح لرئيس الوزراء معين عبد الملك والحكومة.

وقال غريفيث: "إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضًا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن".