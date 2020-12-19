شكرا لبحثكم عن خبر غريفيث يعلق على إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بهذه الكلمات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريقيث، على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وقال غريفيث في بيان له، إنه يرحب بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة.
واضاف : تنفيذ اتفاق الرياض خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.
ومساء الجمعة، اصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قرار جمهوري، يقضي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بموجب اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر من العام الماضية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية السعودية
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