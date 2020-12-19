شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق لقيادات في الانتقالي الجنوبي على إعلان الحكومة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن إعلان الحكومة مساء اليوم يمثل مرحلة جديدة، تمنوا أن تكون بداية حقيقية لنهاية معاناة الشعب، والبعد عن أذية الشعب ، متمنين لها التوفيق للقيام بواجباتها وعلى رأسها إنقاذ العملة المحلية المنهارة.

‏وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك : "‏أرجو أن يكون اليوم بهذا الإعلان عن الحكومة بداية حقيقية لنهاية معاناة الشعب بتوجه الحكومة لدورها الفعلي في خدمة الشعب في هذه المرحلة الانتقالية العصيبة، والبعد التام عن أذية الشعب الجنوبي في حق تقرير مصيره..وأن تصب الجهود في القضاء على الإرهاب بكل صوره وعلى رأسه الإرهاب الحوثي".

من جانبه قال عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي عادل الشبحي : "بإعلان حكومة الكفاءات تبدأ اليوم مرحلة جديدة و مهمة ينبغي أن يكون الجميع على قدر كبير من الحرص و المسؤولية في تنفيذ المهام كلا في وزارته".

وأضاف مخاطبا الحكومة الجديدة : "ينتظركم الشعب وهو مثقل بكثير من الجراح والآلام والمعاناة ويأمل بأنكم ستبدأون منذ اللحظة الأولى على تطبيب جراحه وتخفيف آلامه وتوفير احتياجاته".

إلى ذلك قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي: "نأمل التوفيق للحكومة الجديدة في القيام بواجباتها وعلى رأسها إنقاذ العملة المحلية كمهمة آنية والعمل على تقديم أداء خدماتي وتنموي جيد بعيدا عن الكيد السياسي الذي تسبب في الإطاحة بالحكومات السابقة".

ومساء اليوم الجمعة صدر قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، وفق اتفاق الرياض، برئاسة د.معين عبدالملك، بقوام 24وزيرا.