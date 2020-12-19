السيرة الذاتية للوزير الحاصل على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، مساء اليوم قرار جمهوري رقم ( ٧ ) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها. وقضى القرار بتعيين معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

السيرة الذاتية للإرياني : معمر بن مطهر بن محمد الاریاني من موالید ٢٦ دیسمبر١٩٧٤م، متزوج وله سبعة أبناء بكالوریوس جامعة بغداد كلیة الادارة والاقتصاد تخصص تخطیط وتنمیة بكالوریوس علوم إنسانیة )سیاسیة( الجامعة الأمریكیة بلندن طالب ماجستیر علوم سیاسیة جامعة العالم الأمریكیة – عنوان البحث )العوامل المؤثرة في تعزیز الانتماء الوطني لدى الشباب( - دراسة میدانیة – الیمن نموذجاً الانشطة والمهام: أسس مع زملائه وترأس فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهوریة العراق ١٩٩٤م - ١٩٩٦م. عاد إلى الیمن وعمل نائباً لرئیس دائرة الإدارة والاقتصاد والخدمات بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ١٩٩٧م - ١٩٩٨م أسس مع زملائه دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة وعمل رئیساً للدائرة وعضواً بالأمانة العامة منذ عام . ١٩٩٨م حتى ٢٠٠٦م. عضو اللجنة السیاسیة للمؤتمر الشعبي العام من ١٩٩٨وحتى ٢٠٠٦ أسس مع زملائه وترأس الاتحاد العام لشباب الیمن ینایر ٢٠٠٣م حتى الان أسس صحیفة الرقیب وترأس تحریرها منذ ١٩٩٧م. نائب رئیس الاتحاد العام للطلبة العرب )غیر مقیم( سابقاً. عضو الهیئة التنفیذیة لمجلس الشباب العربي للتنمیة المتكاملة سابقاً. نائب رئیس مجلس شباب آسیا منذ ٢٠٠٦ و حتى ٢٠١٦. عضو مجلس حكماء شباب اسیا منذ ٢٠١٦ و حتى الان عضو الهیئة التنفیذیة لمجلس الشباب العربي والأفریقي سابقاً. الانشطة والمهام الحكومیة: وكیل أول وزارة الشباب، ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١٠م. نائب وزیر الشباب والریاضة من ٢٠١٠م وحتى ٧ دیسمبر ٢٠١١م. وزیر الشباب والریاضة من ٢٠١١– ٢١ سبتمبر ٢٠١٤. وزیر السیاحة من ٧ نوفمبر ٢٠١٤ – ١٨سبتمبر ٢٠١٦. وزیر الإعلام من ١٨سبتمبر ٢٠١٦ حتى الان. شارك وترأس العدید من اللجان الحكومیة الجوائز الحاصل علیها: الفوز بجائزة الشباب العربي المتمیز – أغسطس ٢٠٠٩م الفوز بقلادة الشباب العالمي كأول عربي یفوز بهذه الجائزة العالمیة الرفیعة - دیسمبر ٢٠٠٩م الفوز بجائزة القیادة الآسیویة - ابریل ٢٠١٨م حاصل على درع الهیئة الوطنیة للصحافة المصریة حاصل على العدید من الجوائز والاوسمه العربیة والدولیة.

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