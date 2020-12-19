شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يحقق تقدم ميداني في جبهات مارب إثر معارك ضارية في محيط المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، بان الجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي، حقق تقدم ميداني في جبهات محافظة مارب إثر معارك ضارية خاضها ضد مليشيا الحوثي في الجبهات الشمالية الغربية، والغربية والجنوبية.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن الجيش استعاد السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا في جبهات المخدرة والكسارة وكبدها عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على الخسائر المادية في العتاد.

وأشارت المصادر الى أن جبهات نقطة الكسارة والرخيم، وكذا جبهة المخدرة، شهدت أشرس المواجهات، استخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت المصادر بأن المواجهات العنيفة امتدت إلى العديد من جبهات القتال في مديريتي مدغل ورغوان، شمالي غربي المحافظة، تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية.

و وفقا للمصادر، فقد تواصلت المواجهات في مديرية جبل مراد، وأطراف مديرية رحبة، بين الجيش المسنود بقبائل مراد والمليشيا الحوثية وسط استمرار لهجمات المليشيا المدعومة ايرانيا.

ونوهت المصادر بأن المواجهات تركزت في جبهتي آل أحمد ورحوم، في مديرية جبل مراد، المتداخلة مع الأطراف الجنوبية من مديرية رحبة.

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت عقب هجمات حوثية عنيفة استهدفت العديد من مناطق جبل مراد، تمكنت القوات الحكومية من التصدي لها، ومنع الحوثيين من تحقيق أي تقدم ميداني يذكر.

وخلفت المواجهات، وغارات مقاتلات التحالف عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا ودمرت معدات وآليات قتالية.

وصعدت المليشيا من هجماتها على المحافظة في محاولة مستميتة منذ مطلع العام الجاري للسيطرة عليها، لكنها انكسرت أمام صلابة أبطال الجيش والقبائل.