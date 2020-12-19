شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي جنوبي عن فترة الادارة الذاتية للجنوب: الكل شهد ماحققته برئاسة اللواء أحمد بن بريك من أمن وأمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 خاص- الخليج 365 تحدث الأكاديمي الجنوبي بجامعة عدن الدكتور محمد فضل القطيبي، عن فترة الإدارة الذاتية للجنوب وما شهدته من امن وامان.

وقال القطيبي في تصريحات خاصة، بالنسبه لإعلان الإدارة الذاتية في الجنوب فهي أتت كأستجابة لما آلت إليه الأوضاع في الجنوب وتخلي حكومة الشرعية عن مهامها ولكي نوقف هذا التدهور ولما تمليه الحاجه لإدارة الحياة في الجنوب ومنع التدهور الكارثي فقد أعلنت القيادة الإدارة الذاتيه ونجحت فعلا في إيقاف التدهور واستتباب الأمن ومواجهة جائحة كورونا وضبط إيقاع الحياة في الجنوب. وتابع حديثه: وقد شهد الكل ماحققته الإدارة الذاتيه برئاسة الأخ اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنيه للمجلس الانتقالي الجنوبي..

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