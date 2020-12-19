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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء أحمد بن بريك يُعزي بوفاة المناضل ناجي محمد محسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى العميد عبدالله ناجي مدير دائرة الأمن بالأمانة العامة ، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده المناضل ناجي محمد محسن، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.
وأشار اللواء بن بريك ، في برقيته إلى أن الفقيد يُعد وأحد من مناضلي ثورة الـ14 من اكتوبر والذين اسهموا بفعالية في معركة حرب التحرير .
واضاف بن بريك:" إن الجنوب فقد اليوم برحيله واحد من مناضليه لذين كانت لهم مواقف وطنية مشرفة في كافة المراحل".
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن بالغ تعازيه لأولاد وأسرة الفقيد وكافة زملائه ومحبيه ومشاطرتهم الحزن في مصابهم الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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