شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد من التحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تدمير لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.
وأوضح التحالف أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع ”صدف“.
وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير 171 لغمًا بحريًا كانت المليشيا قد نشرتها عشوائيًا.
وقال التحالف إن الأعمال العدائية للمليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وصعدت المليشيا من هجماتها وعملياتها الخاصة في البحر الاحمر، الامر الذي يشكل تهديد جدي للملاحة الدولية.
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