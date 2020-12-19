شكرا لبحثكم عن خبر خطيب جامع دار الرئاسة يكشف عن أسماء مشايخ ”سنحان” الخمسة الذين رفضوا الصلاة على جنازة صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفصح خطيب جامع دار الرئاسة، علي المطري، يكشف عن أسماء مشايخ "سنحان" الخمسة الذين رفضوا الصلاة على جنازة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي اغتالته مليشيا الحوثي في الثاني من ديسمبر2017م.

وقال المطري في مقابلة تلفزيونية على قناة "الهوية"، مساء أمس الخميس، أن المليشيا الحوثية، استدعت خمسة من مشايخ سنحان (مسقط رأس صالح) وهم علي هادي الحشيشي، وعلي مقصع، وعبدالقادر الشامي، ولم يذكر أسماء المشايخ الاثنين الاخرين.

وذكر بأن المليشيا أتت بنجل الرئيس صالح "مدين" من السجن بعد اعتقاله، من أجل التعرف على جثه والده.

وأشار الى إن المشايخ الخمسة الذين حضروا معه للتعرف على الجثة، ونجله مدين رفضوا الصلاة والتوقيع على استلام جثة صالح من الحوثيين، وقالو ان هذا رئيس دولة ومسؤولية أمام شعب لا يمكن أن يتم استلام جثته بهذا الشكل، وبعد ذلك قام بتقبيله ثم صلى على جثمان "صالح" لوحده في جامع دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء.

ولفت الى أن المليشيا رفضت إقامة جنازة رسمية للرئيس السابق صالح خوفا من اندلاع فوضى شعبية ضدها.

وذكر أن الحوثيين هم من تولت عملية الدفن وسمحوا لعدد محدود من أقاربه وقيادات حزب المؤتمر بحضور مراسم الدفن.

واغتالت المليشيا الرئيس صالح ورفيقه عارف الزوكا في منزل الاول بالثنية في العاصمة صنعاء مطلع ديسمبر 2017، بعد دعوته الى انتفاضة عارمة ضدها وفتح صفحة جديدة مع السعودية.