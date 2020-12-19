شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد اليمنية تصدر نشرة تحذيرية من أحوال الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته التنبيهية من أحوال الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية.

وتوقعت النشرة التي أطلع عليها "المشهد اليمني" أن يستمر الطقس بارد على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) وباردا نسبيا أثناء ساعات الليل والصباح الباكرعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( اب ،الضالع ،تعز ،لحج ، ابين ) وعلى الصحاري والهضاب الداخلية مع إرتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة الصغرى .

وأشارت إلى إحتمالية تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من سلسلة المنحدرات الجبلية الغربية خاصة محافظات ( حجة - المحويت - ريمة - إب - تعز والضالع) .

وذكرت النشرة أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء متفرقة من سواحل محافظات ( عدن - أبين - شبوة - حضرموت وصولا الى اجزاء من سواحل المهرة ) والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

ونبهت النشرة كلاً من المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين الى المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من اثار البرد والمزارعين بضرورة حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم.

وكذلك سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب .

ودعت المواطنين في المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لأخذ الحيطة جراء هطول الأمطار وبعدم التواجد في ممرات السيول حفاظا على سلامتهم .