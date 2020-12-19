شكرا لبحثكم عن خبر شارك بانتفاضة الزرانيق ضد الحكم الامامي .. وفاة أكبر معمر يمني يبلغ من العمر 150 سنة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ودعت الجمهورية اليمنية أكبر معمر يمني يبلغ من العمر 150 سنة كان من المشاركين في انتفاضة الزرانيق ضد الحكم الامامي في اليمن بجانب أبطال تهامة .

وقالت مصادر مقربة لـ"المشهد اليمني "اليوم الجمعة أن الحاج علي جبران جحاجح يوس والذي يبلغ من العمر150 سنة تم دفن جثمانه يوم أمس في مسقط رأسه بمنطقة أفلح اليمن بمحافظة حجة .

وأضافت المصادر أن الحاج علي جبران جحاجح يعد أحد أبطال اليمن والذين شاركوا في انتفاضة الزرانيق ضد الحكم الامامي في منطقة تهامة غرب اليمن ابان حكم الإمام يحيى بن حميد الدين .

وأكدت المصادر أن علي جحاجح كان يروي لاحفاده معاصرته للصراع بين الأتراك وقوات الإمام يحيى بن حميد الدين مطلع القرن الماضي في اليمن في محافظة حجة .

ويعد جحاجح أكبر معمر يمني والذي تم إجراء عدة مقابلات تلفزيونية معه في أوقات سابقة كان آخرها مع قناة السعيدة .

الجدير ذكره أن جحاجح له أربعة أولاد وهم : جابر ودايل ومحمد و صالح وله العديد من الأحفاد والذين يتجاوزن ال100 شخص .