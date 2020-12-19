عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألوية العمالقة تبارك إعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية

السبت 19 ديسمبر 2020

الخليج 365

رحّبت ألوية العمالقة بإعلان تشكيل الحكومة الشرعية الجديدة وتنفيذ إتفاق الرياض مساء الجمعة، وباركت الجهود المبذولة لتنفيذ الإتفاق من قبل المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك في بيان لالوية العمالقة مساء أمس الجمعة، تعليقاً على إعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

ترحب قوات ألوية العمالقة بإعلان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قرار تشكيل الحكومة الشرعية تنفيذاً لآلية إتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية والذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وإذ تُبارك ألوية العمالقة هذا الإعلان الذي يعمل على دعم وتحقيق الأمن والإستقرار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات المحررة، فإنها تشدد على وجوب تظافر الجهود لمواجهة التمدد الإيراني ممثلة بمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وتتقدم ألوية العمالقة بالشكر الجزيل لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على رعاية الإتفاق، الذي أفضى إلى الإعلان عن إيقاف الحرب في محافظة أبين وتنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض وتتويج تلك الجهود بإعلان تشكيل الحكومة الشرعية.