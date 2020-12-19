شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروع .. مدرعة عسكرية تدهس مواطنين في محافظة أبين ”أسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن عربة عسكرية سعودية صدمت دراجة نارية عليها شخصين توفوا في الحال بمحافظة أبين. ووفقا للمصادر فإن العربة السعودية كانت في طريقها من لودر إلى شقرة الساحلية واصطدمت بشخصين كانا يستقلان دراجة نارية في الطريق الواصلة بين لودر والعين. وتسبب الحادث بوفاة المواطن ناصر عمر حبيبات ونجله الخضر ناصر عمر حبيبات. وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى لودر تمهيدا لتسليمهم لذويهم لاحقا.

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