شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تسجل 40 إصابة جديدة في 6 محافظات فقط بفيروس الإيدز والإجمالي 612 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مدير البرنامج الوطني لمكافحه الايدز في حضرموت الساحل احمد البيتي إنه تم تسجيل 40 حالة اصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في 6 محافظات يمنية منذ بداية العام الجاري وفقا ليمن فيوتشر.

وبذلك يرتفع عدد الاصابات المسجلة في محافظات شبوة، المهرة، مارب، والجوف وعدن وحضرموت، الى 612 اصابة.

وتحدث البيتي، عن ظروف عمل شحيحة الامكانات في مكافحة الفيروس القاتل، بما في ذلك عدم وجود مراكز عزل خاصة بالمصابين.