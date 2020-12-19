شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تسجل 40 إصابة جديدة في 6 محافظات فقط بفيروس الإيدز والإجمالي 612 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مدير البرنامج الوطني لمكافحه الايدز في حضرموت الساحل احمد البيتي إنه تم تسجيل 40 حالة اصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في 6 محافظات يمنية منذ بداية العام الجاري وفقا ليمن فيوتشر.
وبذلك يرتفع عدد الاصابات المسجلة في محافظات شبوة، المهرة، مارب، والجوف وعدن وحضرموت، الى 612 اصابة.
وتحدث البيتي، عن ظروف عمل شحيحة الامكانات في مكافحة الفيروس القاتل، بما في ذلك عدم وجود مراكز عزل خاصة بالمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تسجل 40 إصابة جديدة في 6 محافظات فقط بفيروس الإيدز والإجمالي 612 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.