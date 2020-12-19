شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. موقف شجاع ومشهد أسطوري للواء ”العكيمي” في جبهات الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحد المشاهد الأسطورية التي يسطرها اللواء أمين العكيمي محافظة محافظة الجوف، في الجبهات المشتعلة بالمحافظة.

وظهر اللواء العكيمي، في المشهد الذي وصفه النشطاء بالشجاع والأسطوري، ظهر وهو يحمل أحد جرحى الجيش الوطني على كتفه محاولا إسعافه من إحدى الجبهات التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش ومليشيا الحوثي بالجوف.

وقال ربيع القرشي- الناطق باسم قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف، إن "الصوره للواء العكيمي، أثناء إسعافه لإحد جرحانا الأبطال حاملنه على كتفه وإخراجه من تحت مواقع العدو غير آبه بما سيحصل".

وأضاف القرشي: "عند الهجوم على مواقع العدو دائماً تلقى اللواء العكيمي في مقدمة صفوف المهاجمين شامخا راسه بقوه إيمانه وإخلاصه لهذه المعركة الوطنيه".

وتشهد محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والشعبية وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تسيطر على مناطق واسعة، بما فيها مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وتمكنت القوات الحكومية خلال الفترة من استعادة مناطق واسعة بما فيها البوابة الشرقية لمدينة الحزم.