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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف أطلقته المليشيا الإرهابية باتجاة جازان دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف عسكري أطلقته "الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى الحرث العام دون إصابات أو أضرار "
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان".
وأوضح العقيد الغامدي أن المقذوفات الثلاثة "أحدها سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 2600متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".
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