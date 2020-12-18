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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أُعلنت، اليوم الجمعة، تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة والتي ضمت 25 وزيرًا، وفق ما أورد موقع الرئاسة اليمنية.
وبحسب الموقع، فقد صدر قرار جمهوري بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبحسب القرار، فقد عُيّن معين عبدالملك رئيسًا للحكومة، فيما جاء أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.
وضمت الحكومة: محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع، ومعمر الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، وواعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية.
وشملت التشكيلة أسماء: نجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن.
كما عُيّن كل من: خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وإبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد.
وجاء عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيرًا للعدل.
وعُيّن طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.
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