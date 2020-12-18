شكرا لبحثكم عن خبر "طارق صالح" يعلن استعداده للذهاب إلى مأرب والقتال في صفوف الجيش الوطني ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي، استعداده للذهاب إلى محافظة مأرب، والقتال في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال في مقطع فيديو نشره على صفحته "بويتر": "المطلوب مننا جميعا أن نكون يد واحدة وجبهة واحدة على مختلف الجمهورية بالكامل ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية".

وأضاف: إذا طلب مننا الذهاب إلى محافظة مأرب فنحن مستعدون وجاهزون، وسنذهب لقتال مليشيا الحوثي إلى أي مكان.

وأكد العميد طارق صالح، أن الهدف واحد والجبهة واحدة في مواجهة الحوثي مرتزقة إيران في مختلف المحافظات اليمنية، وأن أي انتصار في أي جبهة هو انتصار للجميع.