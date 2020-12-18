ميليشيا الحوثي تحاول التسلل في جبهة حيس والقوات المشتركة تفاجأها برد صارم

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يزيد بن سلمان - شبوة - حسمت القوات المشتركة في جبهة حيس بالحديدة إشتباكات مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر فادحة في صفوف مقاتليها من بينهم قناص.

وقالت مصادر عسكرية في حيس ان المليشيات نفذت محاولة تسلل من مناطق تمركزها من اتجاه الشمال والشمال الغربي بإتجاه مواقع القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية وأشتبكت العناصر المتسللة مع القوات بمختلف الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية.

وأضافت المصادر، إن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من حسم الإشتباكات التي استمرت لأكثر من ساعة وسددوا ضربات موجعة للمليشيات سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى بينهم قناص حوثي لقي مصرعه على الفور، فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار.

يأتي ذلك بعد ساعات من إخماد القوات المشتركة مصادر نيران للمليشيات الحوثية طالت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في المديرية ذاتها، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

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