شكرا لبحثكم عن خبر بإصابات جديدة .. آخر مستجدات انتشار كورونا في اليمن (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، مساء الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليمن.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر: إنها سجلت حالة إصابة جديدة في محافظة حضرموت، ومثلها في محافظة البيضاء.

وأكدت اللجنة، أنها لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات اللجنة فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء الخميس، (2087) منها (606) وفاة و(1384) تعافٍ، ولا تشمل هذه الاحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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