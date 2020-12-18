شكرا لبحثكم عن خبر بعد السفير الإيراني وسفير المليشيا لسوريا.. وزير حوثي يغادر اليمن إلى بريطانيا دون علم التحالف والشرعية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وكالة الأباء التابعة للحوثيين، إن وزير الأشغال في حكومة المليشيا غير المعترف بها غالب مطلق يخضع للعلاج في أحد مستشفيات مدينة برمنجهام البريطانية.

ولم تكشف الجماعة في البرقية الإخبارية عن أسباب مرض وزيرها المنحدر من محافظة الضالع الجنوبية، أو كيفية وصوله إلى برمنجهام في ظل القيود الملاحية المشددة من جانب التحالف بقيادة السعودية.

ووفقا ليمن فيوتشر كشفت مصادر خاصة أن مطلق الذي يحمل الجنسية البريطانية، أجرى عملية زراعة كبد هناك بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة في اليمن.

وكان غالب مطلق وزيرا للدولة في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، عشية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، حيث فضل مطلق آنذاك الالتحاق بتحالف الجماعة والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان السفير الإيراني لدى مليشيا الحوثي قد وصل صنعاء دون معرفة التحالف والشرعية وكذلك غادر سفير المليشيا إلى سوريا ، بتسهيل من الأمم المتحدة وفق صحف خليجية.