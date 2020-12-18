شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الخيمس، تعرضها للقصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي، إن القوات السعودية شنت قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة الحدودية.

وبحسب المصادر فإن القصف الذي شنته القوات السعودية، طال المليشيات الحوثية المتمركزة في مختلف المناطق بمديرية رازح الحدودية.