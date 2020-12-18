شكرا لبحثكم عن خبر ضبط متهمين بالنصب والاحتيال بمبلغ أثنين مليون و600 الف دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن البحث الجنائي التابع لمليشيات الحوثي بأمانة العاصمة صنعاء عن قيامه بضبط كلا من المدعو (ض. ي. ح. ا)، والمدعو (ع. م. م. ا. ا)، بتهمة النصب والاحتيال.

وذكر البحث الجنائي أن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على كلا من المواطن محمد رزق حزام صالح المقالح، والمواطن محمد احمد حمود حرمل، وذلك بأخذ مبلغ وقدره 2 مليون و600 ألف دولار، بغرض الشراكة في شركة خدمات ودعم لوجستي نفطي، واتضح أن الشركة وهمية.

وأُحيل المتهمان للإجراءات القانونية.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين انتشاراً كبيراً لعمليات النصب و الاحتيال ويقف خلفها عدد من المشرفين التابعين للمليشيات.