شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى حوثيين في هجوم واسع للقوات الحكومية في الضالع والأخيرة تحقق تقدما كبيرا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لقي العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم خلال مواجهات عسكرية مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع.

وأفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح العشرات من المليشيات الحوثية الإنقلابية في هجوم شنته القوات المشتركة اليمنية بالجيش الوطني على مواقع الميليشيا في جبهتي القهرة ويعيس

وأضاف المصدر أن القوات المشتركة حققت تقدمات باهرة وتمكنت من إختراق تحصينات وخنادق المليشيات الحوثية في أطراف القهرة وتكبيد عناصر المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن سيارات الاسعاف التابعة للمليشيات شوهدت وهي تتهرع إلى يعيس ونجد القرين جنوب دمت محملة بصرعى الحوثيين

وبحسب المصدر فقد لجأت مليشيا الحوثي إلى قصف التجمعات والأحياء السكنية شمال مريس، بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وسقوط قذيفة على منزل مواطن أدت إلى إستشهاده وهو داخل غرفة نومه وبين أطفاله.