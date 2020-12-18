شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن على يد مسلحين مجهولين في سيئون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسلحون مجهولون شخص يومنا هذا الخميس مدينة سيئون .

و قال مصدر محلي "للمشهد اليمني" أن مواطنا قتل جراء أطلق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وسط المدينة .

و أضاف المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على القتيل و لاذوا بالفرار .

ولم تتضح بعد تفاصيل الواقعة

و شهد وادي حضرموت جرائم قتل واغتيالات كثيرة منذ عدة أشهر وسط مطالبات بإعادة نشر القوات الأمنية وضبط الأمن .