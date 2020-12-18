شكرا لبحثكم عن خبر قائد جبهة جبل مراد : المنطقة تحولت إلى محارق ومقابر جماعية تلتهم حشود وقطعان المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي أن المليشيا الحوثية المتمردة، المدعومة إيرانياً تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر ساحقة وكبيرة، في أطراف جبل مراد، المطلة على نجد المجمعة وماهلية، إثر محاولتها الفاشلة لاختراق مواقع الجيش.

وأفاد العميد الحليسي بأن جبال ووديان وشعاب جبل مراد، جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى محارق ومقابر جماعية، تلتهم حشود وقطعان المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران.

وأضاف إن "المعارك البطولية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية، من قبائل مراد الأبية، مرغت بعناصر المليشيا وأفشلت خططها الانتقامية، ولن تتوقف المعارك حتى تحرير وتطهير كامل تراب الوطن من مليشيا التمرد والانقلاب الإرهابية".

وأشاد بالتضحيات والبطولات العظيمة التي يسطرها الأبطال البواسل في مواقع العزة والكرامة، والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وهم يدافعون عن أهداف الثورة والجمهورية ضد فلول المليشيا الحوثية، المتمردة المدعومة من إيران.