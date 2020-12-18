شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة مناطق يمنية بفعل كتلة هوائية دافئة و”الارصاد” يحذر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكي يمني، اليوم الخميس، بهطول أمطار متفرقة على عدة مناطق يمنية بفعل كتلة هوائية دافئة.

وأفاد الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه "المشهد اليمني"، بتأثُر الأجواء مع الأسبوع القادم بِكتلة هوائية دافئة ورطبه نسبياً، تخلُق حاله من عدم الاستقرار.

وأشار الى أن تلك الكتلة يُرافِقُها هطول لِلأمطار المُتفرقة على بعض الأجزاءِ الغربية من المُرتفعات وكذا المناطق الساحلية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، حذر، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.

وتوقع في نشرته اليوم، باستمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ولفت الى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية.

ونوه بأن الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة ستستمر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيما ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف وكذلك المناطق الصحراوية.