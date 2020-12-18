شكرا لبحثكم عن خبر بيان شديد اللهجة من قوات طارق صالح على خلفية اعتقال أحد قياداتها في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي عن أسفها الشديد تجاه اختطاف أحد قادة ألوية القوات المشتركة خلال زيارة قصيرة لأسرته النازحة في مدينة التربة يوم 27 نوفمبر الماضي، كما أسفت لاستمرارية اختطافه حتى ساعته رغم معرفة السلطات والأجهزة المختصة بالخاطفين، ودعت إلى سرعة إطلاقه ومحاسبة المجرمين، وجددت التأكيد على مسؤولية حماية حياة وسلامة النازحين وأسرهم.

وأكدت قيادة القوات المشتركة في بيان لها حرصها الشديد على منع وسد ورفض أي ذرائع وقضايا خلافية أو معارك جانبية، مشددة في الصدد على ضرورة تفويت الفرصة والمناسبات على المتربصين والساعين إلى تعكير الأجواء وصرف الجهود والأولويات عن معركة مصيرية باتجاه الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والجمهورية والعاصمة.

كما أعربت عن شديد أسفها لاختطاف العميد قائد الورد، قائد اللواء الثالث في المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وأحد قادة ألوية القوات المشتركة، وفي الصفوف الأمامية ضد مليشيات الإرهاب والانقلاب الحوثية مرتزقة إيران في اليمن، على امتداد معارك تحرير الساحل الغربي وصولا إلى قلب مدينة الحديدة، وضمن قيادة الأشقاء في التحالف.

واستغربت القوات المشتركة صمت قيادة محور تعز عن واقعة اختطاف العميد الورد رغم إعلان الخاطفين عن هوياتهم ومكان الاختطاف. وتؤكد أن ما حصل للعميد الورد من اختطاف تجاوز مدة زمنية كافية لإثبات وقياس حسن النوايا بين وتجاه رفقاء السلاح في معركة اليمن والعروبة.

وحملت السلطات المحلية بتعز واللجنة الأمنية المسؤولية عن حياة وسلامة القائد العميد الورد وأسرته وكافة النازحين، وتجاه ما تعرض له وإطلاقه ومحاسبة المتورطين في الجريمة.