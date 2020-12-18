شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقصف ملعب في تعز وتقتل لاعب ونجله وتدين العملية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أدانت وزارة الشباب والرياضة الخاضعة لمليشيا الحوثي استهداف ملعب النادي الأهلي بمدينة تعز ما أدى إلى استشهاد اللاعب ناصر الريمي ونجله عمران.

وقالت الوزاراة الحوثية إن المليشيا التابعة للجماعة لم تقصف الملعب ، غير أن كل الشواهد تؤكد استهداف المليشيا الحوثية للملعب وللمدنيين بشكل مستمر.

وسخر الناشطون من الإدانة الحوثية التي تحاول كما يصورها البعض تغطية الشمس مع كل الأدلة التي تثبت تورط المليشيا.

وكان قصف حوثي استهدف ملعب النادي الأهلي بتعز وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم اللاعب ناصر الريمي ونجله.

وتفرض المليشيا الحوثية حصار خانقا على مدينة تعز منذ ست سنوات ، وتقصف المنازل بشكل شبه يومي.