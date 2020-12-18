شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد للتحالف العربي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.