الصحة بصنعاء توجه نداء عاجل للإمم المتحدة بإنقاذ حياة مولود حديث

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا مسؤول في وزارة الصحة بصنعاء، الخميس، الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية إلى إنقاذ حياة توأم سيامي في حالة حرجة، ولد أمس في أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء.

وقال مدير مكتب الصحة في صنعاء، مطهر المروني، إن “فريقا طبيا في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بصنعاء، أجرى عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية أنجبت توأما سياميا ملتصقا بالصدر والبطن في حال حرجة”.

وأضاف المروني: “التوأم بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة للفصل بينهما، إلا أن عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة اللازمة في المستشفى، حال دون إجراء تلك العملية”.

وطالب المسؤول الطبي في صنعاء، الأمم المتحدة والصحة العالمية والمنظمات الدولية والإنسانية بـ”اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ حياة التوأم بنقله إلى الخارج لإجراء العملية أو إرسال فريق طبي متخصص مع الأجهزة اللازمة”.

ويأتي هذا النداء الإنساني في ظل استمرار دول العدوان على اغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض حصار خانق على الشعب اليمني منذ ست سنوات.