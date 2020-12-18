مسؤول يمني يكشف عن قوائم عار ستصدر بحق أنظمة وحكومات وقيادات عربية ودولية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد مسؤول رفيع في حكومة الانقاذ بصنعاء، إن السلطات اليمنية تدرس اصدار قائمة سوداء تضم انظمة وقيادات ومسؤولين أمريكيين ودوليين وعرب ضمن “قوائم العار وداعمي الإرهاب”.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ، على حسابه في “تويتر”: ندرس تصنيف قيادات ومسؤولين في أمريكا وغيرها ضمن قوائم العار وداعمي الإرهاب.

واضاف: سيتوجب على كل اسم أو تنظيم أو حكومة تصنفها صنعاء الحرمان من احترام الشعب اليمني وأي دور في ملف اليمن.

وأشار العزي إلى أن” قوائم الخاصة بالدول الغربية الداعمة لحصار الشعب اليمني ستنحت على ألواح من الصخور السوداء، وستنصب في قلب كل مدينة يمنية، ويصدر بها قانون يحدد شكل التعامل مع هذه الدول”، لافتاً إلى أن قوائم العار ستحاط بعهد شرف للأجيال من كل مشائخ وأعيان اليمن”.

وأوضح أن الحكومات المشاركة في العدوان والحصار على اليمن سيكون أمامها مهلة زمنية لتصحيح مواقفها قبل وضع القوائم.