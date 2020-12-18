شكرا لبحثكم عن خبر [الجمعة 18 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 على النحو التالي : رقم الرحله : 608.

خط الرحله : عدن - القاهره.

الاقلاع : 07:30 صباحا.

الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحله : 609.

خط الرحله : القاهره - عدن.

الاقلاع : 11:00 ظهرا.

(توقيت القاهره).

الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحله : 604

خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 08:00 صباحا.

الوصول: 10:45 صباحا. رقم الرحله : 605.

خط الرحله : القاهره - سيئون. الاقلاع : 11:45 ظهرا.

(توقيت القاهره).

الوصول: 16:15 مساء. رقم الرحله : 612.

خط الرحله : عدن - القاهره.

الاقلاع : 17:00 مساء.

الوصول: 19:30 مساء. رقم الرحله : 613.

خط الرحله : القاهره - عدن.

الاقلاع : 20:30 مساء.

(توقيت القاهره).

الوصول: 01:00 بعد منتصف ليل اليوم التالي السبت الموافق 19 ديسمبر 2020م.

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