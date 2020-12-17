الكمال تشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزاراء الشؤون الاجتماعية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل الدكتورة ابتهاج الكمال في اعمال الدورة العادية الاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد اليوم بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية برئاسة الامارات.



وناقش الاجتماع في جدول اعماله، التداعيات الاجتماعية والانسانية لجائحة كوفيد 19، والموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اطار القمة العربية الـ 31، ومتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة 2030 والتي منها القضاء على الفقر المتعدد الابعاد في الدول العربية، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030م واحداث سجل عربي لكفاءات المتقاعدين وكبار السن، ودراسة عربية حول العف المتسلط ضد كبار السن.

كما ناقش جدول اعمال الدورة تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي 2021م، وبرامج ومشاريع وانشطة المجلس للعام القادم والموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي، والموضوعات المتعلقة بالاسرة والطفولة والتي منها الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للاسرة والطفل ذوي الاعاقة، اضافة الى دعم الجمهورية اللبنانية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والانسانية لحادثة انفجار مرفأ بيروت.

وتم خلال اجتماعات الدورة الموافقة على القرارات المرفوعة من اجتماع كبار المسؤولين، والخاصة بتعزيز دور المجتمع المدني، والقضايا ذات الصلة بالأسرة والطفولة، ومناقشة استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بنظم الحماية الاجتماعية، والعمل الاجتماعي، والعمل التطوعي، وحماية الأسرة والطفولة، ومشروع الورقة المرجعية والتصور لهيكلة خارطة طريق عربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات.

كما تم الاتفاق عقد اعمال الدورة القادمة في المملكة العربية السعودية.