شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي جنوبي يكشف عن أطماع تركيا وإيران باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأكاديمي الجنوبي الدكتور محمد فضل القطيبي إن لتركيا وإيران أطماع توسعية وبسط تفوذ في المنطقة ككل وفي اليمن ، وتحديداً الجنوب لما يتمتع به من موقع استراتيجي، زد على ذلك أن كل من تركيا وإيران تستخدما الموروث التاريخي والديني كمدخلان مهمان لبسط نفوذهما على المنطقة العربية.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن تركيا وايران ووجدتا أذرع رخيصا في الجسد العربي تتمثلان بحركة الإخوان المسلمين والطوائف الشيعية للنفاذ إلى الجسم العربي وخلق البلبلة في البلدان العربية والذرائع للتدخل في الشأن الداخلي لدولنا بغية تحقيق اطماعهما.

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