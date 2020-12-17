ضبط محتالين نصبا على شخصين بمبلغ اثنين مليون و600 ألف دولار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء ضبط البحث الجنائي بأمانة العاصمة، كلا من المدعو (ض. ي. ح. ا)، والمدعو (ع. م. م. ا. ا)، بتهمة النصب والاحتيال. وذكر البحث الجنائي أن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على كلا من المواطن محمد رزق حزام صالح المقالح، والمواطن محمد احمد حمود حرمل، وذلك بأخذ مبلغ وقدره 2 مليون و600 ألف دولار، بغرض الشراكة في شركة خدمات ودعم لوجستي نفطي، واتضح أن الشركة وهمية. وأُحيل المتهمان للإجراءات القانونية.

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