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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على سير العمليات الجراحية بالمشروع الرابع لجراحة وقسطرة القلب للكبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على سير العمليات الجراحية بالمشروع الرابع لجراحة وقسطرة القلب للكبار، ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب، الذي ينفذ في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا.
وتعرف المحافظ البحسني، من الفريق الطبي إلى سير الأعمال الإنسانية والخيرية التي يقدمها الأطباء بالمركز، والتي تجاوزت إجراء 100 عملية قلب قسطرة، وإجراء نحو 8 عمليات جراحية.
وأشاد محافظ حضرموت بالجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق الطبي ببرنامج نبض السعودية التطوعي وتميزه في إجراء العمليات وتقديم أفضل الخدمات لمرضى القلب، ومعالجة أكبر عدد ممكن من المرضى خلال فترة المشروع.
وعبّر المحافظ البحسني عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأطباء وجميع العاملين في البرنامج، نظير جهودهم المبذولة وخدمتهم للمرضى من جميع محافظات الجمهورية، وتخفيف عنهم آلام المرض، في ظل الأعباء المعيشية الصعبة نتيجة ظروف الحرب الدائرة في البلد.
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