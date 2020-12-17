حكومة تصريف الاعمال تبارك التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض واقتراب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

باركت حكومة تصريف الاعمال في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض في شقيه الأمني والعسكري واقتراب اعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة.



وأشادت الحكومة، عاليا بالدعم الاخوي الصادق والمتابعة الحثيثة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمتابعة استكمال الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وما ابدته جميع الأطراف من روح المسؤولية والتعاون للتنفيذ وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.. مؤكدة ان الجميع يقف صفا واحدا الى جانب القيادة السياسية وتحالف دعم الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، نقل رئيس الوزراء الى أعضاء حكومة تصريف الاعمال تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقديره الكبير لما بذلوه في مرحلة تاريخية دقيقة وحرجة من تاريخ اليمن وبذلوا ما باستطاعتهم رغم صعوبة الظروف والإمكانات.. مثمنا جهود جميع الوزراء على كل ما انجزوه رغم جسامة التحديات، وما حققوه في ظروف غاية في الصعوبة.. مستذكرا ما تعرضت له الحكومة واعضائها من مخاطر وما تحملوه من عناء في هذا الظرف التاريخي.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ان حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستكون حكومة استثنائية في توقيتها ومهامها نوعية وتتطلب الاضطلاع بالمسئولية على اكمل وجه وتضافر جميع الجهود من اجل تحقيق النجاح الذي يعقده عليها جميع ابناء الشعب اليمني، لاعادة الامل اليهم وتحقيق تطلعاتهم في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ورفع معاناتهم.. مشددا على ضرورة العمل على انقاذ الوضع وإعادة اليمن الى واجهة الاهتمام الدولي لإسناد جهود الحكومة في استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب.

وقال رئيس الوزراء " كما نتوجه بالتحية والتقدير لشعبنا اليمني الابي والصابر، الذي نعي تماما ما الت اليه أوضاعه جراء الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وعهدنا اننا سنبذل قصارى جهدنا على انهاء هذه المعاناة الاقتصادية والإنسانية بدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وتحدث في الاجتماع عدد من وزراء حكومة تصريف الاعمال، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للحكومة الجديدة في أداء مهامها وانهم سيظلون عونا لها في المرحلة القادمة حتى استكمال استعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري والثورة واجهاض مشروع الامامة الكهنوتية الجديد عبر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.. معربين عن ثقتهم في قدرة الحكومة الجديدة ورئيسها على تحقيق التطلعات الشعبية المعقودة عليها في المرحلة المقبلة واهمية تكاتف جهود الجميع من اجل انجاحها.