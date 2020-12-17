إغتيال يطال مجندي علي محسن في حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس جندياً في وادي حضرموت يتبع ما يسمى بالمنطقة العسكرية الأولى التي يسيطر عليها الإصلاح.

وقالت مصادر إن جنديا من أفراد “العسكرية الأولى” التابعة لعلي محسن الأحمر قتل برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من مستشفى سيئون العام داخل المدينة في وادي حضرموت شمال المحافظة.

وتأتي عملية الاغتيال لأحد المحسوبين على الإصلاح بعد يوم من تعرض ثلاثة من قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي لمحاولات اغتيال، حيث توفي القيادي ناصر الرضامي قائد ما يسمى اللواء 15 صاعقة التابع لمليشيات” الانتقالي ” إثر حادث قرب مدينة زنجبار عاصمة أبين، وكذا تعرض قائد ما يسمى ألوية الدعم والإسناد بـ”الانتقالي” محسن الوالي لحادث سير في خط عدن أبين ونجاة قائد ما يسمى ” قوات حماية المنشآت في عدن” احمد بن عفيف من محاولة اغتيال إثر عبوة ناسفة انفجرت بطقم يتبع موكبه أثناء توجهه لمقر عمله.

الجدير بالذكر أن مليشيات الاصلاح تسيطر على وادي حضرموت الغنية بالنفط، فيما تطالب مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا بتسليم المنطقة لما يسمى ” النخبة الحضرمية”.

الجدير بالذكر أن المناطق الواقعة تحت الاحتلال تعيش وضعا أمنيا منفلتا وتسودها حالات الاغتيال والاختطاف والاعتداء على المواطنين .