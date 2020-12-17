مستشفى إبن الهيثم يحتفل بعام من التميز ويكرم عامليه

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كرم مستشفى ابن الهيثم الدولي للعيون والأنف والاذن والحنجرة، اليوم الخميس، الحراسة القضائية وعدد من العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وموظفين وذلك بمناسبة انتهاء العام الميلادي 2020م .

وخلال حفل التكريم القى الدكتور عادل الضبيبي مدير عام المستشفى كلمة أشاد في مستهلها بالحاضرين وبالدور الذي قامت به الحراسة القضائية في دعم إدارة المستشفى من أجل انجاح العمل والحفاظ على المكانة الكبيرة التي وصل اليها المستشفى في كسب رضا الجمهور.

ولفت الدكتور الضبيبي الى ما تعانيه بلادنا من تدهور اقتصادي جراء استمرار العدوان والحصار الجائر على اليمن، مؤكداً أن ذلك التدهور اثر سلباً على القطاع الصحي، سيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال : أن المستشفى كان أحد ضحايا الحصار والعدوان وكورونا، مستطرقاً انه رغم الظروف الصعبة والمعوقات السابقة الا أن المستشفى استطاع ان يصمد وان يحافظ على سمعته الطيبة ومكانته لدى العملاء.

وأشار الى أن ادارة المستشفى تسعى جاهدة الى تحسين العمل ورفع كفاءته وتجويد خدماته بما يساهم في تحقيق أهداف المستشفى وجعله الافضل في اليمن.. لافتا الى اهتمام المستشفى بتقديم المنح والتخفيضات المناسبة لأسر الشهداء والجرحى وتقديم الرعاية لضحايا العدوان بما يساهم في تخفيف العبء على الجهات الرسمية ويساعد على تحقي اهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأكد مدير عام المستشفى على حرص المستشفى على تكريم كل من أسهم في رفع كفاءة المستشفى وتحسين عمله وفي مقدمتهم اللواء صالح الشاعر الحارس القضائي وجميع العاملين في مستشفى إبن الهيثم.

من جانبه استعرض الدكتور محمد علي العنسي المدير الطبي بالمستشفى عدد من الجوانب التي يعانيها القطاع الصحي في اليمن عامة والمستشفى خاصة نتيجة العدوان والحصار المفروض على بلادنا، مؤكداً على أن القيام بالعديد من العمليات الهامة ومنها عملية زراعة القرنية أصبحت مستحيلة في اليمن بسبب الحصار الجائر على بلادنا.

ودعا المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي الى ضرورة الالتفات الى ما يعانيه اليمن واليمنيين بسبب استمرار العدوان والحصار المفروض عليهم.

وعقب الكلمات فام مدير عام المستشفى الدكتور عادل الضبيبي ونائبه الدكتور عمر الشامي والمدير الطبي الدكتور محمد العنسي بتكريم الاطباء والعاملين في المستشفى.