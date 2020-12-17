غرفة الإرتباط ترصد 183 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 183 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، محاولة تسلل في شارع الخمسين ، و 7 غارات لطيران تجسسي في الدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء الدريهمي و 16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي والفازة وشارع الخمسين.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 38 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 431 قذيفة و 126 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.