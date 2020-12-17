جمعية الكشافة تفتتح مقرها في عدن وتدشن مشروع رُسل السلام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتحت جمعية الكشافة والمرشدات، اليوم، مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، كما دشنت الجمعية، مشروع رُسل السلام الذي يهدف إلى بناء قدرات منتسبيها.

وأوضح مفوض عام الكشافة مشعل الداعري، أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتجهيز قرابة ١٤٠٠ من منتسبي الكشافة والمرشدات .. لافتا إلى اعتزام الجمعية افتتاح مقرات لها وإنشاء فرق كشفية مدرسية بجميع المحافظات المحررة.

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