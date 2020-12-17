شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة التربوي والكاتب الصحفي عبدالرحمن نعمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة التربوي والكاتب الصحفي عبدالرحمن نعمان، الذي توفي مساء أمس إثر معاناة مع المرض في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد رئيس الجمهورية، بمناقب وأدوار الفقيد خلال مشوار حياته التي أفنى جلها بمجالات التربية والتعليم وتنوير المجتمع .. معبرا عن أحر التعازي لأسرة الفقيد بمصابهم الأليم .. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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