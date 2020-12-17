بن حبريش يؤكد على تحسين الخدمات الصحية في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على ضرورة تفعيل عمل المرافق الصحية بساحل حضرموت، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.



وأشار خلال اجتماعه بمدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، الى أهمية التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المانحة فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية والصحية بما يسهم في تحسين الاداء الصحي بصورة فاعلة.

وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والخدمات التي تقدمها المرافق الصحية، والجهود المبذولة لتقييم العمل الإداري، وسبل الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتلبية احتياجاته، إضافة الى الترتيبات الجارية لتنفيذ حملة تحصين طارئة ضد مرض الكوليرا في مديرية حجر، والتدخلات للحد من انتشار المرض.

وشدد بن حبريش على أهمية توفير الاحتياجات الصحية الأساسية ومنها سيارات الإسعاف للمناطق الريفية لتخفيف من معاناة المواطنين ونقل مرضاهم إلى المستشفيات.