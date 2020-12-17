ندوة عن مخاطر المخدرات على الشباب بكلية العلوم التطبيقية بالغيظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقامت كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة اليوم، ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وأثرها على الشباب.



وتطرقت الندوة لمخاطر المخدرات، من الناحية الصحية والآثار الجانبية على المتعاطين، إضافة الى التشريعات التي تعاقب من يروج ويتعاطى ويتاجر بالمخدرات.

وأكد عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور فائز جمعان بن مركب، على ضرورة التوعية لفئة الشباب فهم الأمل بالنهوض بوطنهم وتخليصه من الظواهر التي تهدد أمنه واستقراره.