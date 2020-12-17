مخاطر تعاطي المخدرات وأثرها على الشباب" في ندوة بكلية العلوم التطبيقية بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

أقيمت امس بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات وأثرها على الشباب تحت شعار بتعاوننا نحمي أجيالنا ويشرف على تنفيذها مكتب الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت.



وتطرقت الندوة للقضية من منظور الشريعة في تحريم هذه الآفة ، ومن الناحية الصحية والآثار الجانبية على المتعاطين وكذلك من الناحية الأمنية والقانونية بشأن عقوبة من يروج ويتعاطى ويتاجر بالمخدرات.

وأكد عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور فائز جمعان بن مركب، على ضرورة التوعية لفئة الشباب فهم الأمل بالنهوض بوطنهم وتخليصه من الظواهر التي تهدد أمنه واستقراره.

وأشار عميد الكلية الجهود إلى أهمية الحملة في القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات وبالجهود والمساعي التي يقوم بها القائمين على الحملة تعزيز التوعية ومواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع والتصدي لها من خلال العمل التوعوي المستمر ، مشيدا بدور الشباب في نشر الوعي وأن ظاهرة تعاطي المخدرات تعد أخطر الافات الاجتماعية التي تنخر وتدمر المجتمعات كونها تستهدف شريحة الشباب أهم الشرائح المجتمعية .. داعيا الجميع إلى التعاون والمشاركة مع الحملة التوعوية بما يحقق نجاحها وتحقيق أهدافها.

كما تحدث في الندوة الشيخ عبدالله إسماعيل عن تحريم هذه الافة واعتبارها من المهلكات مستشهداً بأدلة من القرآن والسنة.

وتحدث الدكتور أسامة محمد عن الأضرار والأعراض التي تصيب المتعاطي وآثارها على الجهاز العصبي والهضمي والدماغ وما ينتج عنها من أضرار صحية خطيرة .. فيما تحدث نائب مدير الأمن - مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد رعفيت عن الإجراءات القانونية والعقوبات الصارمة التي تقع على المتعاطين والمرجوين والتجار.

من جانبها حرصت منسقة الحملة الاستاذة إيمان باعمر، على أن تكون الندوات التي تنفذها في الحملة شاملة للجوانب الشرعية والصحية القانونية والأمنية ليتسنى للشباب استيعاب القضية من كافة اتجاهاتها وبما يهدف إلى خدمة المجتمع وحمايته من ظاهرة المخدرات