مكتب الأوقاف والأرشاد بمديرية قشن يقيم محاضرة توعوية حول الظواهر السلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقام مكتب الأوقاف والأرشاد بمديرية قشن اليوم ، بقاعة مستشفى قشن محاضرة توعوية حول مخاطر الظواهر السلبية وأثرها على المجتمع وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الحملة التوعوية في عموم مديريات المحافظة تحت شعار "بتعاوننا نحمي أجيالنا" وذلك خلال الفترة من 30-15 ديسمبر 2020م ، والتي ينفذها قطاع المرأة وبعض المكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تحت إشراف مكتب الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت.



افتتح المحاضرة الشيخ علي محمد باعبدة مدير مكتب الأوقاف بالمديرية شاكراً الجميع على الحضور والتفاعل للمحاضرة المهمة التي تتطرق لموضوع توعوي عن المخاطر السلبية وأثرها على المجتمع كما شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية على تبني مثل هذه الحملات التوعوية عن المظاهر السلبية لتوعية وتثقيف المجتمع.

وفي كلمته دعا الجميع الى مكافحة هذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، لافتاً إلى الآثار الكارثية المترتبة على تفشي مثل هذه الظواهر في المجتمع، مشددا على ضرورة التصدي لها والقضاء عليها وأهمية توعية المجتمع بمخاطرها.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف المساجد والمدارس والقطاع الشبابي من خلال النزول وإقامة الندوات التوعوية ونشر الوعي عبر الوسائل الإعلامية.

من جانبه أوضح الأستاذ سالم عيسى عفرار أمين العام المجلس المحلي بالمديرية ، أن هذه الحملة أتت بعد انتشار هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المهري وعلينا البدء بمحاربة الظواهر الأشد خطورة على الفرد والمجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى الاهتمام بمتابعة أولادهم وتوعيتهم بمخاطر هذه الظواهر السلبية بوقت مبكر ، مطالباً الجميع كلاً في موقعه ومكانته الاجتماعية للتعاون لكي تؤتي الحملة ثمارها.

كما طالب بتعزيز ومضاعفة دور الأجهزة الأمنية بالمديرية للقيام بمهامها على أكمل وجه في محاربة وضبط المتعاطين والمروجين لهذه الآفة الخطيرة.

خلال المحاضرة التوعوية تم التطرق للظواهر الخمس بشكل مفصل و التي تركز عليها الحملة وهي "تعاطي المخدرات والتسول وحمل السلاح، وإطلاق النار في المناسبات ، وسوء استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتسرب من التعليم".

حضر المحاضرة التوعوية بخيت محمد عليان عضو الهئية الادارية للمجلس المحلي - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وخطباء الجوامع وممثلي منظمات المجتمع المدني