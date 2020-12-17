"تربية حضرموت" تعاقب مجموعة معلمين بطريقة تعسفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

عاقب مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، اليوم الخميس، مجموعة من الموظفين الذين يعملون في مدارس خاصة إلى جانب وظائفهم، ضاربين بظروف الحياة الصعبة عرض الحائط.

وبحسب ما علمه مراسل "الخليج 365" بطريقة خاصة، فقد تم تغيير الوكلاء والإداريين والمعلمين من الفترة المسائية الى الصباحية مع توجيه إنذارات لهم كعقاب أولي، وللضغط عليهم حتى لا يتمكنوا من ممارسة العمل المدرسي في القطاع الخاص.

وأثارت هذه التوجيهات، حفيظة المعلمين والمثقفين في حضرموت، معتبرين أنها توجيهات أتت في توقيت سيء، ما كان ينبغي لها أن يأتي فيه بسبب ظروف الحياة وصعف المرتبات.

ويقول تربيون: "العمل التربوي في القطاع الخاص، أشرف للمعلم من العمل العضلي".