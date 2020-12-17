الارياني: ‏الغزو الثقافي الايراني لليمن لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام معمر الارياني ان ‏الغزو الثقافي الذي يشنه نظام الملالي في ايران على الشعب اليمني لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية.



‏واوضح، ان مساعي النظام الإيراني واداته من مليشيا الحوثي الارهابية لاستهداف اللغة العربية واحلال اللغة الفارسية جزء من مخطط استهداف هوية اليمن وعروبته وارثه الحضاري، وتوطين الثقافة والفكر الإيراني المنحرف، ضمن المخطط التخريبي في المنطقة ووهم استعادة الامبراطورية الفارسية.

وأشار الارياني إلى أن ‏المساعي الايرانية لبسط الهيمنة على القطاع التعليمي والثقافي في اليمن غزو ثقافي فارسي ممنهج، ظهر بوضوح مع تأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، واعداد مناهج لتجريف الهوية وتخريج الارهابيين، واستقبال عدد من العناصر الحوثية في ايران واعادتهم قنابل مفخخة.

ونوه الى ان ‏إغلاق قسم اللغة العربية وتأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، جزء من الغزو الايراني والحرب الثقافية على اليمن، وسعي لتفريس الأجيال وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وأحد أوجه محاولات مسخ الهوية العربية التي تسعى لها ايران واداتها الحوثية منذ وقت مبكر.

واضاف الارياني ان ‏إطلاق اسم قاسم سليماني على إحدى دفعات التخرج من كلية اللغات بجامعة صنعاء ارتهان واضح لمليشيا الحوثي في وجه عدو اليمن التاريخي، ومحاولة لتوطين اللغة الفارسية في مناطق سيطرتها وصناعة حالة من التبعية اللغوية والفكرية في اوساط الشباب اليمني.

ودعا الارياني الشعب اليمني لمواجهة هذا الغزو بحزم والتصدي لهذه الخطوات التدميرية وحماية هوية الشعب والحفاظ على الهوية التاريخية للبلد، وفرض حالة من التحصين للمجتمع من الانحلال والتبعية المطلقة للمشروع الفارسي.