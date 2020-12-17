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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للحوثيين في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نجحت وحدات من القوات المشتركة، اليوم، في إحباط محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا.
وذكرت مصادر عسكرية، أن وحدات القوات المشتركة المرابطة في الفازة، تصدت بكل بسالة للمحاولة الحوثية، التي كانت تسعى من خلالها مليشيا الحوثي لاختراق الخطوط الأمامية.
ووفقا للمصادر، فقد اشتبكت الوحدات الوطنية مع العناصر الحوثية واوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح واجبرت البقية على التراجع والفرار.
وتصاعدت خروقات المليشيا الحوثية في محافظة الحديدة، غير أنها وعند كل محاولة تسلل او هجوم، تتلقى هزائم قاسية، وخسائر كبيرة من قبل القوات المشتركة، على كافة المستويات
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